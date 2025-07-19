الغرف السياحية: 15.7 مليون سائح بإيرادات 15.3 مليار دولار خلال 2024

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تحقيق قطاع السياحة في مصر أرقامًا قياسية خلال العام الجاري 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قال هزاع: "سجلت مصر وصول 15.7 مليون سائح خلال العام الحالي، محققة إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار".

وأضاف: "هذه الأرقام تعكس ثقة كبيرة من السائحين الدوليين في مصر كوجهة آمنة ومتنوعة".

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذه النتائج تأتي ضمن مسار تصاعدي للقطاع السياحي المصري.

تنوع سياحي غير مسبوق

أشار هزاع إلى أن مصر تتمتع بتنوع سياحي فريد يشمل كافة الأنماط السياحية"، موضحًا "لدينا السياحة الشاطئية في البحر الأحمر وشرم الشيخ، والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى السياحة الدينية والبيئية وسياحة المؤتمرات".

وأكد أن هذا التنوع يجعل مصر وجهة جاذبة على مدار العام، مضيفًا: "تقوم الدولة بدور محوري في دعم القطاع السياحي من خلال عدة محاور".

وتابع: "تشمل هذه الجهود المشاركة في المعارض الدولية، وتقديم حوافز للطيران، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل إجراءات التأشيرات الإلكترونية".

وأشار الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تعافي القطاع.

وتابع: "نسعى لاستقبال 30 مليون سائح بنهاية العام الجاري"، مؤكدًا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الاستمرار في تطوير المنتج السياحي وتعزيز عوامل الجذب، مع الحفاظ على معايير الأمن والسلامة التي جعلت من مصر وجهة مفضلة للسياح حول العالم.