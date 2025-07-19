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أحمد موسى: محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية مصيرها الفشل

10:03 م السبت 19 يوليو 2025

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

علّق الإعلامي أحمد موسى على زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدينة العلمين، واستقباله من قبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد متانة وقوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية، وهناك من يحاول العبث بها، إلا أن هذه المحاولات دائمًا ما تبوء بالفشل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر والسعودية هما صمام أمان المنطقة، وما يجمعنا أكبر من أن تهزه أية حملات مغرضة".

وتابع مقدم "على مسئوليتي": "هناك إرادة سياسية واضحة من قيادة الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق قائم في جميع المجالات، ولن ينجح أي طرف أو شخص في إفشال ما بيننا من روابط قوية ومصالح مشتركة".

وأضاف: "اللي بينا كبير ومميز، وأي محاولة للمساس به لن تنجح. إحنا واحد، أروح السعودية كأني في بلدي، وأشقاؤنا السعوديون يشعرون بالأمر نفسه في مصر".

وتابع: "العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي ليست مجرد دبلوماسية، بل تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، حتى في التفاصيل البسيطة، بناخد بعض بالأحضان في أي مكان، سواء كنا في مصر أو السعودية".

وأشار موسى أن اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والسعودي في العلمين استمر إلى أكثر من 4 ساعات، وركز على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك، وتفعيل المجلس التنسيقي المصري-السعودي.

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