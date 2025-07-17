كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، موافقة وزير البترول والثروة المعدنية، اعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع بنسبة 15% بحيث يحصل العاملين الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% على أن يتم النشر رسميًا يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه سيتم منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل عن 150 جنيهًا وكذلك صرف حافز شهري إضافي مقطوع يتراوح بين 600 لـ700 جنيهًا لجميع الموظفين دون تمييز العلاوة بأثر رجعي من 1 يوليو 2025

وجاء نص المنشور.. نتشرف أن تحيط سيادتكم علماً بأنه تمت موافقة السلطة المختصة على مايلي:-

1- منح العاملين بالشركة علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٥/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه إليه اعتباراً من ۲۰۲٥/٧/١ على أن يخصم منها الحد الأقصى لقيمة العلاوة الدورية المقررة للمستويات الوظيفية بلائحة الهيئة العامة للبترول في هذا التاريخ.

يزاد للعاملين حافز شهرى بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من ١يوليو ٢٠٢٥ بواقع 700 جنيه لكافة المستويات الوظيفية ولمن يُعين بعد هذا التاريخ.

لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة والزيادة التي تقررت اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل نفسه.