كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية 7 منشورات جديدة خلال شهر يوليو الجاري؛ للتحذير من تداول بعض التشغيلات لأدوية ومستحضرات صيدلانية، مرجعة ذلك إلى "الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير الفنية".

أولى تلك التحذيرات جاءت في المنشور الدوري رقم (39) لسنة 2025، والذي قررت فيه هيئة الدواء المصرية سحب تشغيلة مغشوشة من المستحضر الدوائي "L-CARNITINE 30ML SYRUP" من الأسواق، وهو من إنتاج "الشركة العربية للأدوية"، وتحمل رقم التشغيلة (480624).

يأتي ذلك بعد تلقي إفادة من الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة يتم تداولها داخل السوق المحلي.

ويُستخدم "L-Carnitine Syrup" كمكمل غذائي لعلاج نقص الكارنيتين لدى الأطفال والبالغين، حيث يساهم في تحسين عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة داخل الجسم.

المنشور الثاني الذي حمل رقم (40) لسنة 2025، قررت فيه الهيئة سحب عبوات مقلدة من مستحضر "Perfectil original 30 tablets"، من إنتاج شركة "فيتابيوتيكس إيجيبت للصناعات الدوائية".

وتحمل العبوات المقلدة رقم تشغيلة (24071086)، وذلك بعد تلقي الهيئة إفادة من الشركة المنتجة يفيد بوجود عبوات غير أصلية من المستحضر يتم تداولها في الأسواق.

تحذير من بخاخ للفم.. ومحلول للعدسات اللاصقة

كما قررت الهيئة في منشورها رقم (41) لسنة 2025، سحب عبوات مقلدة من مستحضر "Nuru Mouth Refresher Spray"، من إنتاج شركة "Italian Cosmetics for Brilliant Pharma".

وتحمل العبوات رقم تشغيلة (00432)، وذلك بعد تلقي الهيئة بلاغًا من الشركة المنتجة بوجود عبوات غير أصلية يتم تداولها في الأسواق.

ويُستخدم مستحضر Nuru Mouth Refresher Spray كمعطر ومنعش للفم، ويُساهم في تحسين رائحة الفم وإعطاء إحساس بالنظافة والانتعاش، ويُستخدم غالبًا بعد تناول الطعام أو التدخين أو في حالات جفاف الفم.

وحذرت هيئة الدواء من تداول عبوات مغشوشة من مستحضر "Comfort Lens Care Solution" للعناية بالعدسات اللاصقة.

وأوضحت الهيئة في منشور حمل رقم (42) لسنة 2025، أن المستحضر، الذي لا يحمل اسم الشركة المنتجة على العبوة، ويُعرف برقم التشغيلة (10235)، تم التحذير منه بناءً على إفادة من الشركة بوجود عبوات مغشوشة من الصنف المذكور.

ويُستخدم Comfort Lens Care Solution كغسول ومحلول لتعقيم العدسات اللاصقة، ويُعد من المستحضرات الأساسية في الحفاظ على نظافة العدسات ومنع تهيّج العين والتهاباتها.

تحذير من دواء "مجهول المصدر" للسرطان

وأصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية بشأن مستحضر GLIVEC FCT 400MG، الذي يُستخدم في علاج بعض أنواع السرطان، وذلك لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، تحمل رقم التشغيلة (GK9150).

ووفق الهيئة، يأتي سبب التحذير لاحتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.

ويُستخدم مستحضر الدواء بشكل أساسي في علاج بعض أنواع السرطان وخاصة أورام المعدة والأمعاء، وفي الأطفال: في الحالات التي تصيب المرضى بعد زراعة نخاع العظم.

وعلى ذات المنوال، حذرت الهيئة من عبوات مغشوشة من دواء "XTANDI 40 mg yumuşak kapsül"، الذي يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا المتقدم.

وحددت الهيئة رقم التشغيلة "20A5037"، مرجعة ذلك لاحتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

وفي خطابها الرسمي، حذرت الهيئة من عبوات مجهولة المصدر من حقن "GENOTONORM"، التي تستخدم على المدى الطويل في علاج الأطفال الذين يعانون من فشل النمو بسبب نقص إفراز هرمون النمو الكافي داخل الجسم.

وأرجعت سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور، وذلك طبقا لإفادة شركة ساندوز المدون اسمها على العبوات بأنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر لأي من مصانع ساندوز عالمياً.

وذكرت الشركة أن المستحضر لا يمت بأي صلة لها وغير موجود أو متداول بالشركة مما يدل على وجود حالة من حالات الغش التجاري، مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

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