كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.

خبير استراتيجي: الجيش الإسرائيلي على بُعد 40 كيلومترًا من دمشق

كشف العميد محمود محيي الدين، الخبير الاستراتيجي، أن الجيش الإسرائيلي كان قد شنّ هجمات مُركزة على مخازن الجيش السوري في الفترة التي سبقت سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ما أدى إلى إضعاف البنية العسكرية السورية تمهيدًا لإسقاط النظام لصالح فاروق الشرع.

حلمي النمنم: مصطلح "الشرق الأوسط" هدفه دمج إسرائيل في المنطقة

انتقد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ما وصفه بـ"المصطلحات المضللة" التي تُستخدم للتأثير على وعي الشعوب في المنطقة، وعلى رأسها مصطلح "الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هذا التعبير يهدف إلى تغييب الهوية العربية لصالح مشروع دمج إسرائيل داخل الإقليم

اقتصادي: الذهب والفضة يسجلان مكاسب مدفوعة بعوامل سياسية ونقدية

قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي، إن الذهب والفضة يواصلان تسجيل مكاسب مدفوعة بمزيج من العوامل السياسية والنقدية، في مقدمتها احتمالات خفض الفائدة الأميركية، وعودة التوترات التجارية، إضافة إلى توجهات البنوك المركزية نحو الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.

أحمد موسى: قصف إسرائيل لسوريا يدعم الجماعات التكفيرية

كد الإعلامي أحمد موسى أن الهجوم الإسرائيلي على مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق هو عدوان مخطط له مسبقًا ويعيد للأذهان أحداث سبعينيات القرن الماضي

المفتي: أصدرنا 1.2 مليون فتوى إلكترونية و60 ألف شفهية عبر تطبيقات ذكية سنويًا

كد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مبكرًا على خريطة الفضاء الرقمي، ولعبت دورًا رياديًا في تقديم الفتوى الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت