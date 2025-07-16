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أحمد موسى: قصف إسرائيل لسوريا يدعم الجماعات التكفيرية

09:33 م الأربعاء 16 يوليه 2025

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الهجوم الإسرائيلي على مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق هو عدوان مخطط له مسبقًا ويعيد للأذهان أحداث سبعينيات القرن الماضي.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إلى أن الطيران الإسرائيلي الذي نفذ الغارة هو نفسه الذي دعم تنظيم "تحرير الشام" بقيادة الجولاني سابقًا، محذرًا من العواقب الكارثية للخروج عن هذا المخطط.

كما لفت إلى أن إسرائيل تحرص على حماية طائفة الدروز في السويداء، وأن الميليشيات التي دخلت سوريا تضم مقاتلين من جنسيات متعددة، وصفهم بالتكفيريين الذين يسعون لتخريب سوريا على غرار ما حدث في العراق.

وشدد موسى على أن إسرائيل تعبث بالأراضي السورية، وأن عدم استقرار سوريا منذ عام 2011 يعكس مخططًا تكرر في العراق واليمن وحاولوا تنفيذه في مصر. واختتم حديثه بالتأكيد على أن سوريا ممنوعة من امتلاك أسلحة تهدد إسرائيل، وأن أمن سوريا هو جزء من أمن العالم العربي.

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