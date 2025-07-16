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خاص| موعد تطبيق قانون العمل الجديد

09:33 م الأربعاء 16 يوليه 2025

محمد جبران وزير العمل (2)

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد بدءًا من سبتمبر 2025، مشددًا على أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق توازن منصف بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب العمل، إلى جانب تحفيز مناخ اقتصادي جاذب.

وأضاف "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أنه من المنتظر أن يستفيد من قانون العمل الجديد نحو 30 مليون عامل في القطاع الخاص، موضحًا أنه تم إعداده بناءً على حوار وطني موسع، شمل مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين، على رأسهم ممثلو منظمة العمل الدولية، لضمان توافقه مع معايير المرحلة الحالية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح وزير العمل، ان أبرز ما جاء في القانون الجديد، إنشاء محاكم عمالية متخصصة تختص بفض النزاعات الوظيفية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في القضايا المرتبطة بمخالفات أصحاب العمل.

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