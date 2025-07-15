تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لن نسمح بالتمييز.. أول رد من "الرياضة" على أزمة دخول الأندية بالجلابية

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن إجراءات عاجلة لمنع التمييز في الأندية الرياضية، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي بنود في لوائح الأندية تمس كرامة المواطنين أو تميز بينهم على أساس المظهر أو الطبقة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، حيث أشار الشاذلي إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة ستمنح الوزارة صلاحيات أوسع لمراقبة لوائح الأندية، قائلاً: "سيتم تطبيق هذه القواعد قريباً لخلق بيئة رياضية أكثر احتراماً وتوافقاً مع طبيعة المجتمع".

المعتدى عليه في واقعة شهاب: هدفي تقويم سلوك الشاب ومن على شاكلته وليس التشهير

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، المعتدى عليه في واقعة شهاب سائق التوك توك، أن هدفه من توثيق الحادثة كان إرسال رسالة لتقويم السلوكيات العنيفة في الشارع، وليس التشهير أو السعي وراء العقاب.

خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أشار عبد الجواد إلى أنه لم يكن يرغب في الظهور الإعلامي أو تحويل القضية إلى "ترند"، بل أراد فقط إبلاغ وزارة الداخلية لضمان تقويم سلوك شهاب.

إجراء عاجل لحل أزمة نقص الأنسولين بمنيا القمح في الشرقية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحكومة ملتزمة بمعالجة شكاوى نقص الأدوية، خاصة الأنسولين، بجدية تامة، موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان توفير الأنسولين للمرضى، خاصة الأطفال، لتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عبد الغفار إلى أن شكاوى المواطنين حول نقص الأنسولين في عيادات التأمين الصحي بمنيا القمح بمحافظة الشرقية تم التعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصلت مع فرع التأمين الصحي بالشرقية وهيئة الشراء الموحد لضمان توريد المخزون اللازم.

الوزراء: 7500 عقار آيل للسقوط في الإسكندرية وخطة لإنشاء 55 ألف وحدة بديلة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع خطة شاملة لمعالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، بهدف توفير بيئة سكنية آمنة للمواطنين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن هذه الخطة تأتي في إطار جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

أحمد موسى: حملة ممنهجة تستهدف كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يواجه حملة استهداف منظمة تهدف إلى تشويه سمعته، موضحًا أن تسجيلًا صوتيًا مزيفًا تم تداوله مؤخرًا، نسب زورًا إلى الوزير، لكنه لا يحمل صوته ولا يعكس الحقيقة.

خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار موسى إلى أن صوت الفريق كامل الوزير معروف ولا يمكن تزويره بسهولة، مشددًا على أن هذا التسجيل مفبرك ويهدف إلى إثارة الجدل.

هل هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

أكد الدكتور محمد الشاهد، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الظواهر الفلكية مثل اصطفاف الكواكب أو اقترانها لا ترتبط علميًا بحدوث الزلازل، وذلك ردًا على الشائعات التي تنتشر مع كل حدث فلكي، موضحًا أن هذه الظواهر ليست سوى أحداث بصرية طبيعية لا تؤثر على الأرض أو مصير البشر.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أشار "الشاهد"، إلى أن التزامن النادر بين ظاهرة اصطفاف وزلزال لا يعني وجود علاقة سببية.

الإسكان: إطلاق المرحلة الثانية من "سكن لكل المصريين" بـ113 ألف وحدة

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروع "سكن لكل المصريين 7"، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو الجاري.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" أشار اشؤبيني، إلى أن هذه المرحلة تتضمن إجمالي 113 ألف وحدة سكنية، خُصصت لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا.