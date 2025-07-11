تفاصيل اجتماع حزب الشعب الجمهوري بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا ضم قياداته المركزية ومرشحيه لمجلس الشيوخ، على نظامي الفردي والقائمة، بهدف استعراض ملامح البرنامج الانتخابي، وتنسيق الجهود التنظيمية والميدانية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان الصادر عن الحزب شدد قادته على أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق، والانفتاح على المواطنين، وتقديم خطاب انتخابي يعكس وعي الحزب وتوجهاته الوطنية، مؤكدين أن المعركة الانتخابية ليست مسألة أعداد، بل معركة جاهزية ورؤية سياسية وتنظيمية متكاملة.

وحضر الاجتماع المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح ابوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، و أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، والدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، فضلاً عن المهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والدكتورة شذى أحمد عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية، و عبد المنعم إبراهيم رئيس لجنة الإعلام المركزية.

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