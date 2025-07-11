كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (182) لسنة 2025، موجّهًا إلى المديرين المسؤولين وأعضاء الغرفة، بشأن تنظيم إدخال المركبات السياحية للعمل لأول مرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار، بهدف دعم الشركات السياحية وتشجيعها على تحديث وتجديد أسطولها من المركبات السياحية سواء كانت محلية أو مستوردة ومسدد عنها الرسوم الجمركية.

آلية إدخال المركبات السياحية

أوضحت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار أرسلت خطابًا رسميًا يتضمن الإجراءات الخاصة بإدخال المركبات للعمل في نشاط النقل السياحي أو الليموزين لأول مرة، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، مع عدم المساس بالضوابط الحاكمة لهذا المجال.

وأشار الخطاب إلى ضرورة الالتزام بتحديد سنة الموديل المسموح بإدخاله للعمل السياحي وفقًا لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، سواء في ما يتعلق بالمركبات المنتجة محليًا أو تلك الخاضعة للرسوم الجمركية.

ضوابط إضافية للمركبات المستوردة

كما شدد البيان على أن المركبات المستوردة تخضع إلى جانب ما سبق، للضوابط المنصوص عليها في اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك ما ورد في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

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