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قرار عاجل من وزير العمل بشأن أسرة الشهيد سائق شاحنة البنزين

10:19 م الأحد 08 يونيو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.

وكان الشهيد قد توفي متأثرًا بإصابته بعدما بادر إلى إنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان، حيث سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسده وروحه أهل المنطقة وزملاءه والمكان بأكمله.

ووجه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة بالمتابعة والإجراءات اللازمة لصرف هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن.

وتقدم الوزير محمد جبران بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد البطل، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويمنحه منزلة الشهداء. واصفًا إياه بالقدوة لمجتمعه والمثل في التضحية والفداء.

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محمد جبران وزير العمل سائق محطة الوقود شهيد الشهامة خالد محمد شوقي قرية مبارك
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