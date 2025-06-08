وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة أجازة عيد الأضحى

كتب- محمد عبدالناصر:

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لإستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة .

وتضمن التقرير ما اتخذته هيئة الصرف من إجراءات فورية للتعامل مع المخلفات والقمامة المتواجدة خلال بداية أجازة عيد الأضحى أمام صاولة مصرف ناهيا ومصرف المريوطية بالجيزة ، حيث تم التنسيق بين الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة والوحدات المحلية بمحافظة الجيزة توفير كساحة وحفار وقلابات ، وإزالة المخلفات وخفض مناسيب المياه أمام كوبري ناهيا ، كما تم إزالة العوائق أمام الكباري وخفض المناسيب لمصارف بركات وعبد الرحمن والرمال واللبيني بمحافظة الجيزة .

وفى محافظة الغربية .. قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالتعامل مع مشكلة إرتفاع مناسيب المياه بمصرف نمرة ٥ لحدوث عطل مفاجئ فى محطة مصرف نمرة ٥ ، حيث تم عمل التنسيقات المطلوبة بين أجهزة الصرف والميكانيكا وإصلاح المحطة وتخفيض المناسيب للحدود الآمنة .

كما تم متابعة مناسيب المياه بمصارف الفيوم بالتزامن مع تشغيل محطات الرفع على بحيرة قارون للتأكد من تحقيق المناسيب الامنة بالمصارف الزراعية وبحيرة قارون .

كما تم متابعة جاهزية المعدات وكساحات الطوارئ لنقل المعدات بمراكز الطوارئ ومخازن الهيئة بمختلف المواقع بالمحافظات .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة قيادات هيئة الصرف و مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية والمحطات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية . عرض أقل

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