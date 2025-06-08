بعد التشغيل التجريبي.. معلومات عن محطات الأتوبيس الترددي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة النقل، المعلومات الكاملة عن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بعد بدء التشغيل التجريبي لجمهور الركاب للمرحلة الأولى

وجاءت أبرز المعلومات عن محطات المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على النحو التالي:

أولًا.. مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113 كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية، وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنة عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.

ثانيًا:-

المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي والتي تم بدء التشغيل التجريبي لها بجمهور الركاب تشتمل على عدد 14 محطة كالتالي:-

١. محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر اسكندرية الزراعي و القادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمين من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

٢. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية و القادمين من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما و توابعهم.

٣. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار.

٤. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه، وتخدم المحطة منطقة بهتيم و غرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي اسكو وتوابعهم من القرى والعزب.

٥. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة مسطرد و ترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية الزراعى وطريق بلبيس و المتجهين الى الأميرية والمطرية.

٦. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

٧. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة و تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

٨. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب و توابعهم.

٩. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس و توابعهم من القرى والعزب.

١٠. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين و توابعهم.

١١. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام و وكذلك مدينة النهضة و استاد السلام.

١٢. محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور و القادمين من جسر السويس و الهايكستيب والعبور وطريق الإسماعيلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

١٣. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر و الماظة و المتجهين الى التجمع الأول و العاصمة الادراية.

١٤. محطة اكاديمية الشرطة، وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه وتخدم المحطة منطقة االزهراء مدينة نصر و التجمع الأول و أكاديمية الشرطة.

ثالثًا:-

مشروع الأتوبيس الترددي BRT يمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة .

رابعًا:-

سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد

خامسًا:-

يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور)

سادسًا:-

كافة اتوبيسات المشروع اتوبيسات كهربائية تم إنتاجها محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.