هل يجوز التبرع بقيمة الأضحية بدلا من ذبحها؟.. الأزهر يوضح

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم التبرع بقيمة الأضحية للفقراء والمساكين.

وأوضح في فتوى له، اليوم، أنه لا يجوز تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين باعتبار أنها أُضْحِية؛ لأن الأُضْحِيَّة اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى عن الأضحية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}.

وأشار مركز الأزهر للفتوى، أنه إذا أخرج المسلم قيمة الأضحية ووزعها على الفقراء والمساكين كان له بها صدقة ولا تُعدُّ أُضحية.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة ورياح.. توقعات طقس عيد الأضحى المبارك

السياحة: خطة لتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى