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كامل الوزير: "لدينا مصنع بيفتح كل ساعتين.. وعندنا قائمة بالأسماء"

12:47 ص الخميس 05 يونيو 2025

الفريق كامل الوزير وزير النقل

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الصادرات زادت بين 4 إلى 5 مليارات دولار مع نهاية 30 يونيو الحالي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة للحديث عن ملف الصناعة، أن 12 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال الربع الأول من هذا العام.

وأضاف الوزير أن مصر تسير في اتجاه زيادة الصادرات وتثبيت الواردات بقيمة تساوى احتياجاتنا من المواد الأولية.

وحول تصريحه، حول أن لدينا مصنع كل ساعتين، قال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل: إن هذا الكلام صحيح، ولدينا 4832 مصنعا جديدا تم منحهم رخصة تشغيل.

وأضاف الوزير: "أنا ممكن أديك قائمة بأسماء المصانع دي وفي حد طلبها مني ورفضت".

وواصل: تم منح العديد من قطع الأراضي لإقامة مصانع جديدة، حيث يوجد إقبال كبير على منصة مصر الصناعية الرقمية لحجز الأراضي بالملايين.

وأكمل: تم طرح العديد من الأراضي للمستثمرين على منصة مصر الصناعية، مضيفا: لدينا 1000 مصنع في منطقة الروبيكي للجلود.

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