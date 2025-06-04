الحج السياحي 2025.. السياحة تتسلم مخيمات عرفات ومنى- صور

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن المطوف السعودي المسؤول عن خدمات حجاج السياحة سلم رسميًا مخيمات مشعري عرفات ومنى لممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التجهيز وفق أعلى المعايير الفنية والخدمية، استعدادًا لاستقبال حجاج موسم 1446هـ من منتسبي برامج الحج السياحي (الخمس نجوم والبري).

أوضح في تصريحات لمصراوي، أن أعضاء بعثة الحج السياحي أعربوا إلى جانب ممثلي شركات السياحة المصرية، عن تقديرهم للمستوى المتميز للتجهيزات، مشيدين بجودة الخدمات المقدمة داخل المخيمات، ومؤكدين أن هذه الخطوة تعكس قوة الشراكة بين الجانبين، والحرص المشترك على راحة الحجاج المصريين وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وبدأت شركات السياحة عصر اليوم تصعيد الحجاج إلى عرفات في جميع البرامج (الخمس نجوم، الاقتصادي، البري)، من خلال حافلات تم تجهيزها بالقرب من مقار الإقامة.

وبحسب المتبع في بعثات الحج المصرية، يتم تصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المرور بمشعر منى، حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا للتكدس، وفقًا للخطة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع الجانب السعودي.

اقرأ أيضًا:

مدبولي عن أمطار الإسكندرية: نتوقع تكرارها على فترات متقاربة وسريعة

"الأوقاف" توجه نصائح للمواطنين بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك