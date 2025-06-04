جبران من مقر "العمل الدولية": ملتزمون باستقلالية النقابات والحريات

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف، كلًّا من كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس، رئيسة قسم الحريات النقابية بالمنظمة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من مختلف دول العالم: الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

خلال اللقاء، شدد الوزير محمد جبران على حرص الدولة المصرية على الالتزام الكامل بمعايير العمل الدولية، تنفيذًا لتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّدًا أن قانون العمل الجديد يعكس هذه التوجهات من خلال ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، ودعم استقلالية الحركة النقابية العمالية.

وأشاد الوزير بجوانب التعاون القائمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الحوار الاجتماعي والحريات النقابية، وهو ما يتجلى في العديد من الإجراءات مثل:

إصدار قانون عمل عادل ومتوازن يراعي أنماط العمل الجديدة ويحقق الأمان الوظيفي.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

العمل على إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية.

التعاون مع المنظمة لإصدار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

من جانبها، أثنت كل من كورين فارجا وكارين كيرتس على الجهود المصرية المبذولة في ملف العمل، مؤكّدتين أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال، كما أبدتا استعداد المنظمة لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتعاون في تنفيذ التشريعات الخاصة بقانون العمل.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير محمد جبران دعوة رسمية إلى مديرة إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر، للاطلاع على التطور الإيجابي والمستمر في ملف العمل، والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق بيئة عمل لائقة وشاملة لكافة أطراف الإنتاج.

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