استدعاء بطاريات أنكر من السوق بسبب خطر الانفجار والانصهار

كتب: عمر صبري

أعلنت شركة "اتصال"، المالكة للعلامة التجارية Anker – أنكر، عن استدعاء عدد من منتجات الباور بانك من الأسواق المصرية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وذلك بعد اكتشاف خلل في بعض قطع الغيار الداخلية قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز، ومن ثم احتمالية تعرضه للانصهار أو الانفجار.

وأوضح بيان رسمي صادر عن جهاز حماية المستهلك أن العيب التصنيعي ناتج عن اختلاف في طريقة اللحام داخل بعض الأجهزة، مما يُشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المستخدمين. وتشمل المنتجات المتأثرة أربعة إصدارات من الباور بانك من سعات وأسماء مختلفة.

إصدارات متأثرة بالخلل ومهددة بالانفجار

الاستدعاء يشمل الإصدارات التالية:

A1257 (10,000 مللي أمبير – 22.5 واط)

A1689 (20,000 مللي أمبير – 30 واط – مع كابل USB-C مدمج)

A1647 (20,000 مللي أمبير – 22.5 واط – مع كابل USB-C مدمج)

A1652 (10,000 مللي أمبير – 7.5 واط – MagGo)

أنكر تناشد المستخدمين: توقفوا عن استخدام المنتج فورًا

دعت الشركة جميع العملاء إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتجات المذكورة، والتوجه لأقرب فرع أو التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 15599، لاسترداد قيمة المنتج أو استبداله دون أي تكلفة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

حماية المستهلك: نتابع ونطبق القانون لحماية المواطنين

أكد جهاز حماية المستهلك أنه يتابع الموقف عن كثب، ويتخذ جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 181 لسنة 2018، لضمان سلامة المنتجات المتداولة. كما أتاح تقديم الشكاوى عبر الرقم الساخن 19588 أو من خلال تطبيق الجهاز الرسمي والموقع الإلكتروني: اضغط هنا