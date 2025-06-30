السيسي: ثورة يونيو أعادت مصر لمسارها الصحيح وأحبطت مؤامرات الاختطاف

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم، إننا نحتفل اليوم بذكرى ثورة الـ30من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أن الثورة توحدت فيها الإدارة وعلت فيها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها؛ لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف وتعيد الدولة لمسارها الصحيح.

وأوضح: كانت ثورة 30 يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ومنذ عام 2013 تسطر مصر تاريخًا جديدًا، ليس بالأقوال بل بالأفعال وليس بالشعارات ولكن بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال حتى تم دحره بإذن الله.

وتابع: تصدينا للتحديات الداخلية والخارجية، ومضينا في التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، وأسسنا بنية تحتية معتبرة.

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