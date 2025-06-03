لميس الحديدي تبكي على الهواء بعد رحيل سميحة أيوب: "مبعرفش أمسك نفسي"

كتبت -داليا الظنيني:

لم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها، وبكت على الهواء مباشرة بعد عرض آخر حوار أجرته مع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في نوفمبر 2021، والتي رحلت في هدوء صباح اليوم.

وقالت الحديدي متأثرة: "عرفت الأستاذة سميحة أيوب، أنا بقيت صعبة ومش بعرف أمسك نفسي، ودموعي بتسبقني".

وأضافت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON: "لأني عرفت القديرة سميحة أيوب في فترة ما عندما كنت صغيرة، وكنت بروح أتعلم من الأستاذ سعد الدين وهبة في بيتهم في الزمالك، في هذه المكتبة الضخمة.. وهو المكان الذي يستطيع أي صحفي صغير أن يجلس فيه أمام أستاذ سعد الدين وهبة وأمام أستاذة هي سميحة أيوب".

وأكملت الحديدي حديثها عن الراحلة: "هذا واحد من الحوارات العديدة التي أجريتها معها خلال مسيرتها الفنية. كانت سيدة لها كلمة، وعلمتنا جميعًا ما معنى الكلمة."

واختتمت حديثها قائلة: "رحلت، لكن تركت وراءها إرثًا فنيًا زاخرًا، واسمًا لا ينحني ولم ينحَنِ لا أمام الزمن ولا الحداثة ولا العواصف، حتى يبقى اسم سميحة أيوب مخلدًا في زمن ربما لا يعرف هذه القيمة".