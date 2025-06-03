"قومي المرأة" يشيد بجهود جهاز مستقبل مصر في دعم وتمكين المرأة الريفية

كتبت - نور العمروسي:

أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، بجهود جهاز مستقبل مصر في دعم وتمكين المرأة، ولا سيما المرأة الريفية.

جاء ذلك خلال استقبالها وفدًا من اللجنة الاستشارية بالجهاز، بحضور الدكتور علي الفايد رئيس اللجنة وعدد من الخبراء من مختلف القطاعات.

وأكدت المستشارة أمل عمار- خلال اللقاء- أهمية المبادرات والأفكار التي يطرحها الجهاز، مشيدة بالدور الذي يقوم به في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وأشارت في هذا السياق إلى مشروع "الكمبوست" الذي نفذه المجلس القومي للمرأة لتعليم السيدات كيفية تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي يدر دخلًا ماديًا لهن ولأسرهن.

واستعرضت المستشارة أمل عمار جهود المجلس في تمكين المرأة اقتصاديًا، من بينها مشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" الذي يأتي ضمن برنامج الشمول المالي، ويستهدف دمج المرأة الريفية في المنظومة الاقتصادية والمصرفية الرسمية، من خلال رفع الوعي المالي ونشر الثقافة المصرفية ومحو الأمية الرقمية، بالإضافة إلى توفير الخدمات المالية بجودة عالية للنساء المستهدفات.

ولفتت إلى برنامج "نورة ونور" الذي يُعد أحد مشروعات الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، مشددة على أهمية هذا البرنامج في دعم الفتيات وتمكينهن.

وتطرقت المستشارة أمل عمار خلال اللقاء إلى ملف صحة المرأة، وبشكل خاص صحة الأم والجنين، مؤكدة ضرورة نشر الوعي الصحي لمحاربة ظاهرة التقزم، وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمعات الريفية والمهمشة.

من جانبه، استعرض الدكتور علي الفايد رئيس اللجنة الاستشارية بجهاز مستقبل مصر أهداف الجهاز ومشروعاته المجتمعية، مؤكدًا حرص الجهاز على تقديم مختلف أشكال الدعم للمرأة والطفل، ومشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.