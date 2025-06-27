تعرف على موعد جنازة الدكتور خيري عبدالحميد رئيس جامعة MSA

كتب-عمرو صالح:

أعلنت جامعة MSA في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، عن موعد جنازة الدكتور خيري عبدالحميد رئيس الجامعة الذي توفي مساء اليوم.

و أكدت الجامعة، أن صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 28 يونيو بعد صلاة الظهر من مسجد الدجوى بمقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر، وتعلن الجامعة رسميًا الحداد ولمدة ثلاث أيام.

نعت أسرة جامعة MSA، والدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور خيرى عبد الحميد، مؤسس ورئيس الجامعة والذي وافته المنية اليوم.

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