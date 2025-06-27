كتب- عمرو صالح:

تفقد الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن حمودة مدير مديرية الزراعة ببني سويف، سير العمل بالمراكز الإرشادية بالمحافظة، وعدد من الأنشطة الإرشادية بها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتنسيق مع الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الجهود الإرشادية وتقديم الدعم الفني للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، والتواصل الدائم والمستمر معهم.

وعقد مدير المعهد ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، اجتماعا موسعا، بحضور مدير محطة البحوث الزراعية بسدس، والمنسق التنفيذي لمبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية والمنسق التنفيذي للمبادرة بالمحافظة، ورؤساء الفرق البحثية المختلفة لمناقشة الجهود الإرشادية المشتركة وتنسيق العمل، لتكثيف الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين فى جميع ربوع المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض المعوقات التي تواجه الباحثين أثناء المشاركة في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، كما تم مناقشة الحلول اللازمة للتغلب على تلك المعوقات، كما تم الاتفاق على تفعيل اللجنة التنسيقية للمراكز الإرشادية والأنشطة الإرشادية بالمحافظة برئاسة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ خطة الأنشطة الإرشادية بما يضمن تقديم خدمة إرشادية ذات جودة وفعالية عالية للنهوض بكافة مجالات الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وشملت الزيارة تفقد المركزين الإرشاديين ومجمع الخدمات الزراعية بقريتي طنسا، وقماش بمركز ببا، كما تم مناقشة المشكلات التى تعيق سير العمل بهما وسبل حلها وأهم الاحتياجات الإرشادية للمزارعين في نطاق كل منهما، كما تم التشديد على ضرورة تكثيف الخدمات الإرشادية للمزارعين في نطاقها والاستفادة من البنية الأساسية المتاحة لتلبية الاحتياجات الإرشادية للمزارعين في المنطقة، من خلال تقديم خدمات إرشادية وتثقيفية متنوعة.

ومن جهته أكد المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية أنه تم تنفيذ زيارات حقلية لبعض الحقول المزروعة بمحاصيل القطن والشمام والذرة الشامية في قرية طنسا بمركز ببا، حيث تم مناقشة المزارعين في أهم المشكلات التى تواجههم خلال فترة الزراعة.

وأشار إلى ان الفريق البحثي المرافق، قدم التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز إنتاجية هذه المحاصيل، إضافة إلى العمليات الزراعية التي تتناسب مع مراحل نمو كل من هذه المحاصيل، وأهم الأمراض والآفات التي تصيبها في مراحل النمو المختلفة وسبل مكافحتها خاصة دودة الحشد الخريفية على الذرة الشامية.

وشملت الزيارة أيضا تفقد البرنامج البحثى لمعهد بحوث القطن، حيث تم الاستماع إلى شرح الفريق البحثي المختص حول التجارب التي يتم تنفيذها على أصناف مختلفة من المحصول، فى حضور مدير المحطة.

واشاد مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي ووكيل المعهد لشئون المحطات البحثية بالجهود البحثية والإرشادية التي يقوم بها الخبراء والباحثين من التخصصات المختلفة بالمحطة، وكذلك التنسيق والتعاون الفعال مع مديرية الزراعة ببني سويف، والتأكيد على استمرار هذا التعاون للنهوض بالإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وشارك في الزيارة، بعض الباحثين من معهد بحوث أمراض النباتات، الإنتاج الحيواني، وقاية النباتات، القطن، الأراضى والمياه والبيئة