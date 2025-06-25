95 ألف وفاة سنويًا.. إحصائيات مهمة عن انتشار السرطان في مصر

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - أحمد مسعد:

استعرض الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أحدث الإحصائيات الرسمية حول واقع مرض السرطان في مصر.

وكشف عنان عن تسجيل 150,578 حالة إصابة جديدة سنويًا بالأورام المختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة الإطار العام للكفاءة السريرية والاقتصادية لبروتوكولات علاج السرطان، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2025.

ولفت إلى أن معدل الإصابة المعياري بحسب العمر يبلغ 175.1 لكل 100 ألف من الذكور، و161.1 للإناث، بينما يُقدّر إجمالي المعدل بـ 166.1 لكل 100 ألف نسمة.

كما أوضحت البيانات أن خطر الإصابة بالسرطان قبل سن الخامسة والسبعين يصل إلى 18.3% للرجال و16.1% للنساء، وهو ما يعكس تحديًا كبيرًا على صعيد الوقاية والكشف المبكر.

وجاءت أكثر أنواع السرطان شيوعًا في مصر مختلفة بين الجنسين، حيث تصدرت أورام الكبد والرئة والمثانة لدى الرجال، بينما كانت سرطانات الثدي، والغدد اللمفاوية، والكبد الأكثر شيوعًا بين النساء.

أما من حيث الوفيات، فقد سُجِّلت 95,275 حالة وفاة بسبب السرطان في عام واحد، من بينهم 51,692 رجلاً و43,583 امرأة، بحسب عنان.

وبلغ معدل الوفيات المعياري بحسب العمر 127.4 للرجال، مقابل 92.2 للنساء، بمعدل إجمالي يقدر بـ 107.7 لكل 100 ألف نسمة.

وتُظهر التقديرات أيضًا أن خطر الوفاة بالسرطان قبل سن 75 يبلغ 12.9% للرجال و9.5% للنساء، وكانت الأورام المسببة لأكبر عدد من الوفيات بين الرجال هي الكبد، والمثانة، والرئة، في حين سجلت سرطانات الكبد، والثدي، والغدد اللمفاوية أعلى نسب وفيات بين النساء.

أما من حيث الانتشار، فيُقدّر عدد الناجين من السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ 360,823 شخصًا على مستوى الجمهورية، وهو رقم يعكس حجم الجهود العلاجية لكنه يُظهر أيضًا الحاجة لتوسيع خدمات الدعم والرعاية طويلة الأمد.