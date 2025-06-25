كتب - محمد سامي

نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لمدة 3 سنوات، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:

رئيس مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الفريق محمود إبراهيم حجازي ممثلاً عن رئاسة الجمهورية

شريف محمد فتحي الكيلاني ممثلاً لوزارة المالية

الدكتورة رشا سعد شرف ممثلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كما شمل التشكيل أعضاءً من ذوي الخبرة وهم:

الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات

المهندس هاني محمد محمود

الدكتورة هالة حلمي السعيد

الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني

مدحت مصطفى كمال المدني

حسام أحمد حسن فرحات

وفي السياق ذاته، نُشر في العدد 25 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يونيو 2025، القرار الجمهوري رقم 227 لسنة 2025، والذي نص في مادته الأولى على تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق نائباً للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمدة عام واحد اعتباراً من 1 يوليو 2025، على أن يُعامل مالياً وفقاً للدرجة الممتازة.