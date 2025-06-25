تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مي عبد الحميد: الإسكان الاجتماعي استثمار في الإنسان ويوفر حياة كريمة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر تجاوزت مفهوم توفير وحدات سكنية، لتصبح أداة استراتيجية لدعم التنمية البشرية وتحسين جودة حياة المواطنين

أحمد موسى: الأهلي حقق 600 مليون جنيه في 3 مباريات بمونديال الأندية

قال الإعلامي أحمد موسى بأن النادي الأهلي حقق مكاسب مالية ضخمة بلغت 600 مليون جنيه مصري من مشاركته في 3 مباريات فقط ببطولة كأس العالم للأندية

ما حكم استخدام "ChatGPT" لمعرفة فتوى؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أغرب الأسئلة التي وردت له مؤخرًا، والتي تعكس التغيرات السريعة في واقعنا، كان سؤالاً عن حكم الاستفتاء عبر أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" وجوجل "جيميني"، وهل يجوز الاعتماد عليها كمصدر للفتوى الدينية؟

ما أسباب تراجع أسعار النفط والذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح

أكد ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون السياسية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات، أن أسواق النفط استقبلت خبر وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب بتفاؤل كبير، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط والذهب

الكهرباء: 2000 ميجاوات طاقات متجددة توفر 224 مليون دولار وقود سنويًا

أعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.