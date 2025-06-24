أحمد موسى: الأهلي حقق 600 مليون جنيه في 3 مباريات بمونديال الأندية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى بأن النادي الأهلي حقق مكاسب مالية ضخمة بلغت 600 مليون جنيه مصري من مشاركته في 3 مباريات فقط ببطولة كأس العالم للأندية.

أوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"،المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل في مباراة بورتو، مشيرًا إلى أن الفريق كان بإمكانه الفوز بنتيجة 6 أو 7 أهداف، حيث أهدر 18 فرصة محققة.

وأشاد موسى بأداء الأهلي في المباراة، واصفًا إياها بـ"أحلى مباراة" و"حسن الختام".

وجه أحمد موسى تحية خاصة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن حضورهم في الملعب كان كثيفًا وكأن المباراة تقام في القاهرة.

وأشار إلى أن عدد مشجعي الأهلي فاق جماهير مانشستر سيتي في أمريكا، مما يعكس روعة جماهير النادي الأهلي وعظمتها في أي مكان.