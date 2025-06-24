الكهرباء: 2000 ميجاوات طاقات متجددة توفر 224 مليون دولار وقود سنويًا

كتبت - داليا الظنيني:

أعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الوزارة أدخلت 2000 ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى الشبكة الكهربائية، باستثمارات بلغت نحو 2.3 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز قدرات الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن الـ 2000 ميجاوات التي تم إدخالها للشبكة توفر سنويًا 224 مليون دولار في استهلاك الوقود، هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع: تسعى الوزارة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030، مع تطلعات للوصول إلى 65% بحلول عام 2040، دعمًا لجهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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