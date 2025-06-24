الأرصاد تكشف الفرق بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العديد من الأشخاص يشعرون بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المعلنة، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، ويرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع ٢ متر عن سطح الأرض، تحت ضوابط محددة طبقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتابعت الهيئة: بينما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضاً سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء

وأكدت الهيئة: الرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة الانتباه إلى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال هذه الفترة (فصل الصيف )، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.

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