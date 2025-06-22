الشعب الجمهوري: رفع معايير القبول بكليات التربية أصبح ضرورة

كتب- نشأت علي:

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن المعلم يمثل حجر الزاوية في المنظومة التعليمية، مشددًا على أن مستقبل مصر التعليمي مرهون بجودة إعداد المعلمين، وأن كليات التربية لن تحقق أهدافها إلا إذا تمت إعادة النظر في معايير القبول بها.

وأشار وهبة إلى وجود فجوة كبيرة بين مخرجات كليات التربية واحتياجات سوق العمل، في ظل العجز الواضح في أعداد المعلمين المؤهلين، مطالبًا بتنسيق واضح بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لسد هذا العجز، وتحقيق التكامل بين التخصصات والاحتياجات الفعلية للميدان التربوي.

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية إلى إجراء اختبارات قبول شخصية للمتقدمين إلى كليات التربية، وتقييم جدي لفرصهم في استكمال الدراسات العليا، مؤكدًا أن معلم المرحلة الابتدائية يجب أن يتم تأهيله علميًا بشكل كافٍ، واقترح أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير لضمان جودة الأداء التعليمي.

وانتقد وهبة انخفاض معايير القبول بكليات التربية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن قبول طلاب بمجموع 50% تحت ضغط العجز يُعد "أمرًا كارثيًا"، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بتوضيح الخطوات العملية التي ستُتخذ لمعالجة هذه الإشكالية ورفع كفاءة المعلمين المستقبليين.

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