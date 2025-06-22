رئيس هيئة الدواء يستقبل وفدًا رفيع المستوى من إدار

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رسميًا من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية (NMPA)، برئاسة الدكتور شو جينغهي، نائب رئيس الإدارة ورئيس فريق عمل المواءمة العالمية GHWP، وذلك على هامش ختام فعاليات استضافة مصر لاجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة GHWP لعام 2025.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول تعزيز التنسيق في الملفات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية هذا التعاون الثنائي، مشيرًا إلى حرص هيئة الدواء المصرية على توسيع شراكاتها مع الهيئات التنظيمية العالمية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الدوائية المصرية، ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن الهيئة تُعد أول جهة تنظيمية في إفريقيا تحصل على مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات.

من جانبه، أشاد الوفد الصيني بالتطور الملحوظ الذي شهدته هيئة الدواء المصرية في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الرقابة على المنتجات الطبية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار، والدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، إلى جانب عدد من المعاونين والمشرفين الفنيين بالهيئة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير السياسات التنظيمية، ودعم فرص تصدير المنتجات الطبية المصرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

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