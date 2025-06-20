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شيخ الأزهر يغرد بالفارسية ويدين العدوان الصهيوني على إيران

06:16 م الجمعة 20 يونيو 2025

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الش

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كتب- عمرو صالح:
نشر فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تغريدة باللغة الفارسية لأول مرة، أدان فيها استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرا من محاولات الكيان الصهيوني لنشر الفوضى في المنطقة وتحويلها إلى ساحة للصراعات والحروب.

وشدد شيخ الأزهر على أن ما يصدرُ عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجةٍ وعربدةٍ متواصلة؛ يهدف إلى جر المنطقة بأكملها إلى حافَّة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجَّار الدماء والسلاح.

وجاء نص تغريدة شيخ الأزهر: "أُدينُ بشدَّة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، وما يصدرُ عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجةٍ وعربدةٍ متواصلة؛ لجرِّ المنطقة إلى حافَّة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجَّار الدماء والسلاح. وإنَّ صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم وقفه يُعدُّ شراكةً في الجريمة، وليس له ثمارٌ إلا تهديد أمن العالم بأسره، فلا يمكن للحرب أن تخلق سلامًا.

طيب

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شيخ الأزهر إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران أحمد الطيب
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