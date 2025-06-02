كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي،

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

التضامن الاجتماعي: استلام 283 حافلة استعداداً لتصعيد الحجاج إلى عرفات

أعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة في مشعري عرفات ومنى، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك، وفي إطار الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات ظهر بعد غد الأربعاء.

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وزير الزراعة يتابع البعثة البيطرية للإشراف على الأضاحي بالسعودية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، بدء البعثة البيطرية المصرية مهامها في الأراضي المقدسة، للإشراف على الهدي والأضاحي، في إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال تنظيم شعيرة الهدي والأضاحي خلال موسم الحج.

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مدبولي: نُعزز ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف بحث سبل دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز مكانتها عالمياً.

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السيسي يوجه بتطوير شركات الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

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محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

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الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي حول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وقرر إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.

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طلب إحاطة بالنواب حول غياب ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن غياب سياسات فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والشوارع.

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السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

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حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر

تحذيرات موسعة أطلقتها المحافظات على مستوى الجمهورية للمطالبة بتجنب ذبح الأضاحي في الشوارع، مع دعوة المواطنين لاستخدام المجازر الحكومية "مجانًا" لذبح الأضاحي الخاصة بهم.

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المحامين: 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع 500 جنيه.

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون لبحث العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

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