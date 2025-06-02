حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر

كتب- محمد نصار:

تحذيرات موسعة أطلقتها المحافظات على مستوى الجمهورية للمطالبة بتجنب ذبح الأضاحي في الشوارع، مع دعوة المواطنين لاستخدام المجازر الحكومية "مجانًا" لذبح الأضاحي الخاصة بهم.

عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة لمحال الجزارة

يُطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 والذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

عقوبات ذبح الأضاحي في الشوارع للمواطنين

بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 67، فقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه غرامة طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وتفتح المحافظات على مستوى الجمهورية، المجازر الحكومية المتواجدة بها، أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي بالمجان مع توفير خدمات أخرى تشمل الكشف على الحيوان والاستضافة قبل الذبح وتوفير أماكن انتظار للسيارات.

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