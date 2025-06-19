هيئة الدواء: تسجيل 14.3 مليون وحدة دواء منتهية الصلاحية بالصيدليات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تحقيق تقدم ملحوظ ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

وسبق أن قررت الهيئة مد فترة التسجيل بالمبادرة حتى 30 يوليو المقبل، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة وصحة المستهلكين، حيث أسفرت تلك الجهود عن تسجيل 51.4% من المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الصيدليات للعبوات الدوائية منتهية الصلاحية، مما أسفر عن تسجيل 14,307,831 كإجمالي عدد الوحدات التي تم تسجيلها من الأدوية المنتهية الصلاحية.

وجاءت محافظة الوادي الجديد في صدارة المحافظات من حيث نسبة التسجيل بنسبة ٩٦.٥٪؜ من عدد الصيدليات بالمحافظة، تليها السويس في المركز الثاني بنسبة ٨٦.٢٪؜ ، ثم سوهاج بنسبة ٨٣.٤ ٪؜، ثم دمياط بنسبة ٨١.٦ ٪؜، ثم الشرقية بنسبة ٧٢ ٪؜، ثم المنيا بنسبة ٧١.٧ ٪؜.

وجاءت بني سويف في المركز السابع بنسبة ٦٦.١٪؜ من إجمالى صيدليات المحافظة، تليها المنوفية بنسبة ٦٤.٨٪؜، وبورسعيد بنسبة ٦٣.٤٪؜، وتليها مطروح بنسبة ٦٢٪؜، فأسوان بنسبة ٥٧.٤ ٪؜، ثم الأقصر بنسبة ٥٧.٣٪؜ ، وشمال سيناء بنسبة ٥٦.٩٪؜، فالإسكندرية بنسبة ٥٤.٨٪؜، ثم الغربية بنسبة ٥٣.٦٪؜.

وجاءت في المركز الـ ١٦ الإسماعيلية بنسبة ٤٦.٧٪؜، وقنا بنسبة ٤٦.٥٪؜، ثم أسيوط بنسبة ٤٥.٢٪؜، والقليوبية بنسبة ٤٤.١٪؜، والفيوم ٤٣.٤٪؜، والقاهرة ٤٣.١٪؜، والبحر الأحمر ٤٢.٢٪؜، والدقهلية ٤٢.١٪؜، ثم كفر الشيخ ٤٠.٢٪؜، والبحيرة ٣٩.٤٪؜، والجيزة ٣٨.٢٪؜، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة ٢٨.٦٪؜.

وأكدت الهيئة، أنه يمكن الإطلاع على الدليل التنظيمي الموضح بالرابط أدناه والذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية: هنا

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الحالية الخاصة بتسجيل الصيدليات للوحدات المنتهية الصلاحية من الأدوية والمقرر انتهائها في 30 يوليو 2025، والتي ستبدأ بعدها فترة 3 أشهر للانتهاء من سحب الموزعين لكافة الوحدات التي تم تسجيلها من الصيدليات.

وتعد المبادرة أحد أوجه الشراكة بين كافة الأطراف بالسوق الدوائي من المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية بدات بالمرحلة الحالية الخاصة بالتسجيل على الرابط ويليها المرحلة الخاصة بالسحب لمدة 3 أشهر لسحب الوحدات من خلال الموزعين والشركات.

كما تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على المبادرة برئاسة هيئة الدواء وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في محافظات الجمهورية من فروع الهيئة بالمحافظة وممثلين من الأطراف المشاركة، تختص بمتابعة تنفيذ المبادرة حرصًا على أعلى معدلات التسجيل والرصد للعبوات الدوائية منتهية الصلاحية في المرحلة الحالية.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء قد مدت فترة التسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة إلى 30 يوليو المقبل كموعد نهائي لتسجيل الصيدليات للوحدات منتهية الصلاحية، يعقبها استمرار عمل اللجان المركزية والفرعية في المرحلة المقبلة لمدة 3 أشهر حتى 30 أكتوبر لمتابعة الموزعين والشركات بالسوق الدوائي في تنفيذ إجراءات سحب الوحدات منتهية الصلاحية التي تم تسجيلها.

وفي سبيل مشاركة المؤسسات الصيدلية في المبادرة يتم تقديم تقرير مفصل حال امتناع المؤسسة الصيدلية عن تسجيل الوحدات المنتهية الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها، كما يمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة من خلال اللينك التالي: هنا

وناشدت هيئة الدواء المصرية جميع الصيدليات بالمحافظات تسجيل البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وشددت هيئة الدواء المصرية، على استمرار لجان المراقبة بإشراف هيئة الدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى انتهاء مبادرة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من المؤسسات الصيدلية.

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