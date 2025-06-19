كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأحوال الشخصية مثالا".. برلماني ينتقد عدم دعوة الحكومة للأحزاب لمناقشة القوانين

انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر

سمير فرج: أمريكا قد تتدخل عسكريًا ضد إيران في هذه الحالة

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتدخل عسكريًا في الصراع بين إسرائيل وإيران لدعم الجيش الإسرائيلي.

أمين مساعد "الدول العربية": الجامعة باقية والنظام الإقليمي العربي ليس قابلاً للاستبدال

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رفضه للأفكار التي تروج لاستبدال دور الجامعة العربية أو تجاوز النظام الإقليمي العربي القائم، مشددًا على أن مثل هذه الطروحات لا تجد تبنيًا رسميًا من قبل الحكومات العربية، وإنما تروج لها بعض الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي".

سمير فرج يكشف تفاصيل الصاروخ الإيراني" فتاح 1

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تفاصيل مذهلة بخصوص الصاروخ الإيراني "فتاح 1"، مؤكدًا أنه يمثل تهديدًا غير مسبوق لإسرائيل ويستحيل اعتراضه

أمين الفتوى يكشف حكم سماع القرآن أثناء النوم

جاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سماع القرآن أثناء النوم