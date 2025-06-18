سمير فرج يكشف تفاصيل الصاروخ الإيراني" فتاح 1"

كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تفاصيل مذهلة بخصوص الصاروخ الإيراني "فتاح 1"، مؤكدًا أنه يمثل تهديدًا غير مسبوق لإسرائيل ويستحيل اعتراضه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن "فتاح 1" هو صاروخ إيراني فرط صوتي بالكامل، ويتميز بقدرات فائقة تجعله خارج نطاق التصدي لأنظمة الدفاع الجوي الحالية.

وأشار اللواء فرج إلى أن السرعة الابتدائية للصاروخ تبلغ 5 ماخ، وتزداد إلى 15 ماخ خارج الغلاف الجوي، مما يجعله أسرع بكثير من الصوت. وبفضل رأسه المدمر الذي يزن 500 كيلوجرام ومداه الذي يبلغ 1400 كيلومتر، صُمم "فتاح 1" خصيصًا للوصول إلى قلب إسرائيل.

وأضاف أن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، وهو ما يمنحه مدى أكبر مقارنة بالوقود السائل. كما أكد أن "فتاح 1" قد أثار حالة من الرعب الحقيقي داخل إسرائيل بفضل قدرته الفائقة على تغيير مساره والمناورة داخل الغلاف الجوي، مما يجعل أي محاولة لاستهدافه صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة.

وشدد فرج على أن الصاروخ يتميز بدقة لا متناهية في إصابة هدفه، وقد نجح في اختراق جميع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية دون عوائق.

وأوضح أن أنظمة مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"السهم" فشلت جميعها في اعتراضه، حيث يستغرق الصاروخ دقيقة ونصف خارج الغلاف الجوي قبل أن تتمكن الرادارات الإسرائيلية من اكتشافه، وعندها يكون الأوان قد فات لاعتراضه.