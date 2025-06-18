سمير فرج: أمريكا قد تتدخل عسكريًا ضد إيران في هذه الحالة

كتبت -داليا الظنيني:

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتدخل عسكريًا في الصراع بين إسرائيل وإيران لدعم الجيش الإسرائيلي.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذا التدخل الأمريكي قد يحدث إذا فقدت إسرائيل القدرة على تدمير السلاح النووي الإيراني.

وحذر المفكر الاستراتيجي من أن تدخل أمريكا في حرب بين إيران وإسرائيل ستكون عواقبه وخيمة للغاية على المنطقة بأسرها.

وفي سياق متصل، أشار اللواء الدكتور سمير فرج إلى أن دول الغرب أطلقت على القنبلة النووية الباكستانية مسمى "القنبلة الإسلامية"، لافتًا إلى أن دولًا عربية قدمت الدعم لباكستان لتطوير قدراتها النووية.

كما ذكر أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يتوعد باكستان بعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران.