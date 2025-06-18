تنبيه من الصحة للأمهات: "اللبن الذهبي" بعد الولادة ليس فاسدًا

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الرضاعة الطبيعية فور الولادة، مشيرة إلى أن ما يُعرف بـ"اللبن الذهبي" أو "لبن السرسوب"، الذي يُفرز خلال الساعات الأولى بعد الولادة، هو غذاء متكامل وأساسي لصحة المولود.

وحذّرت الوزارة في منشور توعوي من المفاهيم الخاطئة التي تدفع بعض الأمهات إلى التخلص من هذا اللبن ظنًا أنه غير نافع بسبب لونه الأصفر، مؤكدة أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وأن "اللبن الذهبي" يحتوي على عناصر غذائية ومناعية عالية القيمة تساهم في حماية الطفل من الأمراض وتعزيز مناعته.

وشددت الوزارة على ضرورة الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لما لها من فوائد صحية ونفسية للأم والطفل، مؤكدة استمرار الحملات التوعوية ضمن مبادرة "100 مليون صحة" لنشر الممارسات الصحية السليمة.

ودعت وزارة الصحة الأمهات إلى استشارة الفرق الطبية المختصة للحصول على التوجيه المناسب، وتجنب المعلومات المغلوطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.