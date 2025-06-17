انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من (4:00 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الأيام المقبلة

تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

اقرأ أيضا:

خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية

تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة

نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل

طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح