محافظ القاهرة يكشف لمصراوي تفاصيل تفكيك كوبري السيدة عائشة

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، آخر مستجدات أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة والمنطقة المحيطة بالقلعة، ومصير كوبري السيدة عائشة المتهالك.

وقال "صابر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه حتى الآن لم يتم البدء في تفكيك الكوبري وذلك بسبب عدم انتهاء المحور المروري البديل للكوبري.

وأضاف محافظ القاهرة، أن كوبري السيدة عائشة سيتم تفكيكه بالكامل بعد انتهاء المحور البديل نظرًأ لما يمثله من خطورة حيث تسبب في العديد من الحوادث على مدار السنوات الماضية.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تحويل منطقة الميدان والمنطقة المحيطة بالقلعة إلى مزار سياحي مفتوح حيث يتضمن المخطط تطويرًا شاملًا للمنطقة لاستعادة مكانتها التاريخية.

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