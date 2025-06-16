إعلان

محافظ القاهرة يكشف لمصراوي تفاصيل تفكيك كوبري السيدة عائشة

04:09 م الإثنين 16 يونيو 2025

كوبري السيدة عائشة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، آخر مستجدات أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة والمنطقة المحيطة بالقلعة، ومصير كوبري السيدة عائشة المتهالك.

وقال "صابر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه حتى الآن لم يتم البدء في تفكيك الكوبري وذلك بسبب عدم انتهاء المحور المروري البديل للكوبري.

وأضاف محافظ القاهرة، أن كوبري السيدة عائشة سيتم تفكيكه بالكامل بعد انتهاء المحور البديل نظرًأ لما يمثله من خطورة حيث تسبب في العديد من الحوادث على مدار السنوات الماضية.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تحويل منطقة الميدان والمنطقة المحيطة بالقلعة إلى مزار سياحي مفتوح حيث يتضمن المخطط تطويرًا شاملًا للمنطقة لاستعادة مكانتها التاريخية.

اقرأ أيضًا:

خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية

تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة

نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تفكيك كوبري السيدة عائشة كوبري السيدة عائشة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التعليم: نتطلع لإنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. جدول مباريات كأس العالم للأندية المنقولة على "mbc"
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات