التنمية المحلية: تفعيل خطة ترشيد الكهرباء وغلق المحال 11 مساءً

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد أي تعديل في مواعيد غلق المحلات والمولات والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع تفعيل خطة ترشيد الكهرباء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن التنبيهات التي صدرت من الوزارة للمحافظات تقضي بالتشديد على متابعة خطة الترشيد المعلنة من العام الماضي.

وأشار المصدر، إلى استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة والورش والمولات والمطاعم كما هي بدون تعديل، نافيًا تقليل ساعات عمل المحال بمقدار ساعة، موضحًا أن المحال تغلق الساعة 11 مساء في الأيام العادية و12 في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، وهذا الأمر وفق المواعيد الصيفية، ولا تعديل فيه.

وأكد المصدر، أن المحافظات ستشن حملات مستمرة لمتابعة تنفيذ عملية الترشيد وخاصة بالنسبة لمواعيد الغلق وإنارة الشوارع والمصالح الحكومية بعد ساعات العمل الرسمية.

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