كتب - نشأت على:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقاد إلى الحكومة بسبب تغيب وزيري المالية، والتخطيط، عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026.

وقال رئيس مجلس النواب: يؤسفني تغيب وزيري المالية والتخطيط عن حضور مناقشة الموازنة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يحضر الوزيرين قبل الجلسة، ولا قبول للأعذار، مشيرا إلى أن حضور الوزراء بعد النواب وبعد الجلسة غير مناسب.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الجلسة العامة اليوم مهمة أثناء مناقشة الموازنة، ومن غير المقبول تغيب الوزراء المختصين، قائلا: لا نقبل أي أعذار.

ورفض رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، لتوضيح موقف الحكومة من تغيب الوزيرين، قائلا: لا قبول لأي اعتذارات، ويجب إخطار مجلس الوزراء.

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