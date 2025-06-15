كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية 9 منشورات تحذيرية جديدة خلال شهر يونيو الجاري، شملت عددًا من المستحضرات الدوائية المتداولة في الأسواق المحلية، والتي تبين أنها إما مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتضمنت التحذيرات تشغيلات من أدوية لعلاج العدوى البكتيرية وأخرى خاصة بأمراض مزمنة، وبعض أدوية الأطفال، حيث وجهت الهيئة بسحب تلك التشغيلات من الأسواق، مشددة على أهمية الالتزام بالتحقق من مصادر الأدوية لضمان سلامة المرضى.

وأصدرت هيئة الدواء منشورًا حمل رقم (28) لسنة 2025 بسحب التشغيلة رقم "240182" من دواء "staturic 80 mg film coated tablets"، من إنتاج شركة P&C، مرجعة ذلك لكون المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل الهيئة.

يُستخدم دواء "ستاتيوريك" لعلاج ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم لدى مرضى النقرس.

كما وجهت هيئة الدواء في منشور دوري حمل رقم (29) لسنة 2025 بسحب التشغيلة رقم "40305" من دواء "clozapine 100 mg tablet"، من إنتاج شركة كواد فارما، مرجعة ذلك لكون المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل الهيئة.

يُستخدم هذا الدواء لعلاج: الفصام وبعض الحالات النفسية التي تستدعي أدوية مضادة للذهان.

تحذير رسمي من "مسكن" للآلام

كما أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا في منشور دوري حمل رقم (30) لسنة 2025 بسحب التشغيلة رقم "3132001" من دواء "Dicloflam 50mg tab"، من إنتاج شركة الإسكندرية، مرجعة ذلك لكون المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل الهيئة.

يُستخدم دواء "ديكلوفلام" لعلاج: الآلام الخفيفة إلى المتوسطة، وخفض درجات الحرارة، وتسكين أعراض التهابات المفاصل والعضلات، وعسر الطمث، والنقرس، والصداع النصفي.

وفي منشور رقم 31 لسنة 2025، طالبت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "KC0071" من دواء "XOLAMOL STERILE OPHTHALMIC SOLUTION 5ML"، من إنتاج شركة جمجوم فارما، طبقًا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

يُستخدم قطرة "زولامول" لعلاج ارتفاع ضغط العين، وحالات المياه الزرقاء أو في حالات الجلوكوما التقشرية الكاذبة.

هيئة الدواء تحذر من دواء شهير للأطفال

كما حذرت الهيئة في منشور رقم (32) لسنة 2025، من التشغيلة رقم "CVF2" لدواء "Pedicort Forte 15mg\5ml Oral Solution"، والذي تنتجه شركة "الإسراء" طبقًا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ودواء "بديكورت شراب للأطفال" من أشهر الأدوية التي تستعمل في علاج العديد من حالات الالتهابات والحساسية، التهابات حيث يعالج التهابات الجهاز التنفسي وحالات الحساسية الصدرية المسببة للكحة والسعال.

وفي منشور رقم (33) لسنة 2025، حذرت الهيئة من التشغيلتين رقم "0302094 - 0302036" من دواء "Ectomethrin 5% topical lotion"، من إنتاج الشركة الدولية للصناعات الدوائية؛ طبقًا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ويستخدم الاكتومثرين 5% ككريم، ومرهم، لعلاج الجرب وجميع حالات الهرش.

أما في منشورها الدوري رقم (34) لسنة 2025، طالبت الهيئة بوقف تداول وتحريز التشغيلة رقم "1024332" من دواء "Epoetin 4000 I.U. SEDICO FOR S.C OR I.V. INF"، من إنتاج شركة سيديكو؛ طبقًا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ويستخدم دواء "إيبوتين"، في علاج فقر الدم.

ووجهت الهيئة، في منشور حمل رقم 35 لسنة 2025، بوقف تداول وضبط وتحريز التشغيلتين رقمي (285) و(287)، من إنتاج شركة "الحكمة"، مرجعة ذلك إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من هذا الصنف في الأسواق.

ويُستخدم دواء "تافاسين" كمضاد حيوي لعلاج مجموعة من الالتهابات البكتيرية، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والجلد.

ووجهت هيئة الدواء، في خطاب توعية، بسحب التشغيلة رقم HJ8710 من دواء Ibrance™ (palbociclib) capsules 125 mg، من إنتاج شركة ويسترن، مرجعة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

ويُستخدم هذا الدواء في علاج بعض أنواع سرطان الثدي المتقدم ضمن البروتوكولات العلاجية للأورام.

هيئة الدواء تدعو المواطنين لعدم تناول تلك الأدوية

شددت الهيئة على أن التحذيرات الصادرة لا تعني حظر تداول الدواء بشكل كامل، بل تقتصر فقط على التشغيلات المحددة، داعية الصيادلة والمواطنين إلى الرجوع لمصادر موثوقة في حال وجود شكوك حول أي عبوة دوائية.

ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا

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