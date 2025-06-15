كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن إسرائيل تنفذ خطة مدروسة لتغيير خريطة الشرق الأوسط بهدف فرض هيمنتها وسيطرتها على المنطقة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن هذه الخطة، التي يقودها نتنياهو وحكومته اليمينية، تهدد المصالح العربية، وخاصة مصر، التي تمتلك أقوى جيش في المنطقة.

وأوضح الجلاد أن مصر ليست بعيدة عن أهداف إسرائيل، لأن الجيش المصري يُعد العقبة الأساسية أمام خطط التوسع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الدول العربية القوية، مثل مصر، تُستهدف في سياق تاريخي لتصفية الجيوش والدول العربية المتماسكة.

وأشار رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" إلى أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية، التي أكد فيها حاجة إسرائيل إلى أراضٍ أكبر، تؤكد وجود دعم أمريكي لهذه الخطة.

وأكد الجلاد أن تورط الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، كما يسعى نتنياهو، قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة.

وقال إن إيران اتهمت أمريكا بدعم إسرائيل قبل وأثناء العمليات العسكرية، وهددت باستهداف المصالح الأمريكية والدول الداعمة لها، مما يضع مصر في موقف استراتيجي حساس.

وشدد الجلاد على إن التوسع الإسرائيلي يتعارض مع المصالح المصرية والعربية التي تلتزم مصر بحمايتها، محذرًا من تداعيات خطيرة إذا استمر التصعيد بدعم أمريكي.