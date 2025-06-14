الرقابة النووية: لا تغيير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر

كتب- محمد صلاح:

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بيانًا في ضوء التطورات الجارية في المنطقة، لطمأنة المواطنين بأنه لا يوجد مؤشرات على أي تغيير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، اليوم، أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:

1- المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

2- متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

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