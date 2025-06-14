كتب- أحمد جمعة:

ينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مستشفى سرطان الأطفال 57357، تزامنًا مع بدء الامتحانات غدًا الأحد 15 يونيو، ويستمر حتى 10 يوليو المقبل، وتنعقد امتحانات 57357 تحت إشراف قسمي الخدمة الاجتماعية برئاسة عزة علي، والمتطوعين برئاسة دينا علي، وتضم 22 طالبًا وطالبة من 9 محافظات.

وسرد طارق عبدالله، منسق عام امتحانات مستشفى 57357، توزيع طلاب الثانوية العامة من الأطفال مرضى السرطان، ويؤدون امتحانات الثانوية في اللجان الخاصة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن اللجنة الأولى للبنين، وتضم 9 طلاب بينهم 4 علمي علوم، و 2 علمي رياضة، و3 أدبي، وهم من 8 محافظات، وهي القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا.

وتضم اللجنة الثانية 13 طالبة، بينهن 8 علمي علوم، و1 علمي رياضة، و4 أدبي، من 8 محافظات، وهي القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا.

وتتراوح مدد اللجان بين 1.30 و2 و 3 ساعات لمواد الشعبة العامة، و3 ساعات لمواد العلوم والرياضيات والأدبية، وتنعقد تحت إشراف الإدارة العامة للامتحانات، وإدارة السيدة زينب التعليمية، وراعى المستشفى المسافات الآمنة بين الطلاب، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى، وتوفير المطهرات والمعقمات، كما تتابع الفرق الطبية الحالات لعدم حدوث آية مضاعفات صحية لأحدهم أثناء انعقاد اللجان.

أما عن خط سير أوراق الامتحان، فيتم استلام صندوق حديدي لكل لجنة يحتوي على أوراق الأسئلة والبابل شيت، وهي صناديق مغلقة بأرقام سرية يفتحها رئيس اللجنة فقط، على أن توزع أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيد فتح اللجان، ثم جمع أوراق الإجابات في النهاية بعد انقضاء الوقت، وتغليفها وتشميع عبوة الورق، وإرسالها إلى كنترولات إدارة السيدة زينب التعليمية بشكل يومي.

وتواصل لجنة الثانوية الأزهرية التي انطلقت من يوم 29 مايو الماضي عقد الامتحانات حتى يوم 10 يوليو المقبل، وتضم 2 طلاب، بينهم واحد علمي والثاني أدبي، في حين أنهت فتاة واحدة امتحانات دبلوم التجارة مؤخرا.

وفي سياق متصل، قال محمد علي، أخصائي الخدمة الاجتماعية بمستشفى 57357، إن نتيجة الشهادة الإعدادية أوشكت على الظهور، تزامنا مع انطلاق الثانوية العامة، حيث أجرى الامتحان داخل اللجنة الخاصة في 57357 عدد 48 طالبًا وطالبة، وذلك بالتعاون وبالتنسيق مع مدرسة "MSA"، والتي توفر معلمين لتدريس المواد للطلبة طوال العام الدراسي، وهؤلاء الطلاب منهم 18 من محافظات القاهرة وأسيوط وقنا وكفر الشيخ "على امتحانات القاهرة، وأدى باقي الطلاب الامتحانات على نفس نماذج امتحانات محافظاتهم، وهي الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والاسكندرية، والبحيرة، والمنيا، وجنوب سيناء.

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