وزير الزراعة يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات

كتب- عمرو صالح:

توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا؛ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الحالي، بمدينة نيس.

ويشارك وزير الزراعة في فعاليات المؤتمر، تلبية لدعوة من مفوضية هيئة مصائد الأسماك للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، حيث يحضر الوزير الجلسة الوزارية المقرر عقدها في 13 يونيو الحالي على هامش المؤتمر، حيث تشهد هذه الجلسة حضورا رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في هيئة مصائد الأسماك بالإقليم.

ومن المقرر أيضا أن يعقد فاروق لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول المختلفة، فضلا عن مفوض هيئة مصائد الأسماك وعدد من مسئولي المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع الحيوي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.





