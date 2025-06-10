بتوجيهات من الرئيس.. مستشفى الدعاة تعالج مواطن من الرباط الصليبي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت مستشفى الدعاة برئاسة اللواء دكتور ياسر حسن، البدء التابعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطن أحمد إبراهيم محمد بركات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان، اليوم، تواصلت إدارة المستشفى، برئاسة اللواء طبيب ياسر حسن محمد - رئيس مجلس الإدارة، مع المواطن أحمد إبراهيم محمد بركات، والذي حضر بالفعل إلى المستشفى، تم توقيع الكشف الطبي اللازم عليه بواسطة استشاري العظام، كما أُجريت له الأشعة المطلوبة.

وكشفت الفحوصات أن المواطن يعاني من قطع قديم في الرباط الصليبي. وعلى الفور، تقرر البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عملية الرباط الصليبي له.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

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