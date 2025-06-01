كتب- محمد نصار:

كلف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإرسال لجنة للتفتيش المفاجئ على محلات الجزارة وبيع اللحوم بقرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك بناءً على شكوى وردت من أحد المواطنين إلى وزير الزراعة بشأن مخالفات غير صحية ومخالفة للقانون.

وبحسب بيان صحفي، ومن جانبه، وجَّه رئيس الهيئة لجنة طوارئ متخصصة من مديرية الطب البيطري بالدقهلية، مساء أمس، للتفتيش الميداني الدقيق على محلات بيع اللحوم بالمنطقة محل الشكوى.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر المرخصة، وممارسات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والبيطرية، حيث تم تنفيذ عدد من الضبطيات، والتحفظ على كمية تقدر بـ 115 كيلوجرامًا من اللحوم، و30 كيلوجرامًا من الدهن الحيواني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة اللحوم المتداولة.

وشدد وزير الزراعة على اليقظة الدائمة والتفاعل المستمر مع شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين والمزارعين والمربين، والتحقق الميداني من كل ما يرد بهدف الحفاظ على صحة المواطن المصري، والعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، لضبط أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تتعلق بسلامة الغذاء، مشددًا على أهمية التزام كافة الجهات والأفراد بالتشريعات المنظمة للذبح والتداول.

وبحسب البيان، تُعد هذه الاستجابة السريعة نموذجًا لحرص وزارة الزراعة على التعامل الجاد والفوري مع بلاغات المواطنين، في إطار استراتيجية الوزارة لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي والصحي في مختلف المحافظات.